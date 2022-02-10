Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı'nın testinin negatife döndüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi "Serkan Topaloğlu kim?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Serkan Topaloğlu kimdir? Serkan Topaloğlu nereli kaç yaşında?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 2001 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Doktor Topaloğlu 2007 yılında doçent, 2012 yılında da profesörlük unvanı aldı. 2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde Kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim alan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek ihtisas Hastanesinde görev yapıyor.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun özellikle kalp ritim bozukluklarının tedavisi ile ilgili uluslararası çalışmaları bulunuyor. 3 yıl süre ile TÜBİTAK-BİDEP Yürütme kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Topaloğlu evli ve 2 çocuk babası.