Serkan Gölge tahliye edildi
FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Gölge, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:08
ANKARA (AA) - FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyordu.
Serkan Gölge, İnfaz Hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.
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