Serkan Bayram kimdir? Serkan Bayram nerelidir?

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Aralık 2020’de Türkiye-Venezuela Parlementolar Arası Dostluk Grubu ile ülkeyi ziyaret ettiği sosyal medyada yer aldı. Erkam Yıldırım’ın olduğu söz konusu fotoğrafı paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ANKA’dan Sinan Tartanoğlu ve Gürkan Demirtaş’e konuştu. Bayram, “Erkam Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi’nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı’nın okulunun resmidir, o. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü” dedi.

Serkan Bayram kimdir?

Serkan Bayra , 1 Nisan 1974 'de Erzincan Refahiye'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Refahiye Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukukun Üstünlüğü Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ortopedik Engeliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Fransızca bilen Bayram, evli 3 çocuk babasıdır.