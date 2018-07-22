Seriye bağladılar! Bir gecede 11 taksici öldürüldü

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinden başkent Johannesburg'a seyahat eden taksiciler, silahlı saldırıya uğradı.

Taksicilerin içinde yer aldığı minibüs, pusuya düşürüldü. Cenazeden dönen 11 taksicinin öldüğü saldırıda dört yaralının da durumu ağır.

Polis, Colenso ile Weenen arasındaki çalılıklar arasında gizlenen saldırganların minibüs geçerekn ortaya çıkıp ateş açtığını açıkladı.

Güney Afrika'da minibüs taksiciler arasında sık sık şiddet olayları yaşanıyor. Ülkede son bir haftada bir taksi sahipi aracında kurşunlandı, diğer iki taksici ise polis gözetiminde seyahat ederken vurularak öldürüldü.

Mayıs ayında ise Cape Town kentinde minibüs şoförleri arasındaki kavgalarda 10 kişi can verdi.

55 milyon insanın yaşadığı ülkede, taksi minibüsler hayli popüler ulaşım araçları.