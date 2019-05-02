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Şerit antenlerle her yerde internet bağlantısı geliyor

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın:- "Şirket olarak anten boyutlarını küçük bir kibrit kutusu büyüklüğüne getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda yapışkan banda entegre edilebilecek ölçüde küçük ve esnek antenler geliştiriyoruz" - "Radyo şeritleri adını verdiğimiz bu antenler, belirli alanlarda ve her yerden internet bağlantısı sağlayabilecek"

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:01
Şerit antenlerle her yerde internet bağlantısı geliyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, "Şirket olarak anten boyutlarını küçük bir kibrit kutusu büyüklüğüne getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda yapışkan banda entegre edilebilecek ölçüde küçük ve esnek antenler geliştiriyoruz." dedi.

Yalçın, AA muhabirine, Ericsson'un, her yerde internet bağlantısı sağlayacak konsept bir baz istasyonu anten sistemiyle geleceği keşfe çıktığını belirterek, "Ericsson Radyo Şeritleri" konseptinin, yüksek ve güçlü radyo performansı sunacağını ve mobil ağlara kolay, hızlı kurulan ve esnek yapılar getireceğini söyledi.

Telefon teknolojisinin ilk günlerinden başlayarak, bütün mobil teknoloji nesilleri boyunca müşterilere sunduğu değeri en üst düzeye çıkarmak için kesintisiz inovasyon fikirleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yalçın, "Tüm dünyadaki mühendislerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız sektörün gündemini belirliyor." diye konuştu.

Yalçın, teknolojik düşünce alanında en son araştırma ve yenilikleri kullandıklarını, bunun yanı sıra akademi, iş ortakları ve öncü müşterilerle iş birlikleri yaptıklarını bildirdi.

Gelecek 10 yılda dünyanın teknoloji açısından nasıl şekilleneceğine ilişkin çalışma yaptıklarını anlatan Yalçın, 5G, bulut bilişim, yapay zeka, otomasyon ve veri saklama gibi kritik teknolojilerin olağanüstü hızlı evrimi nedeniyle değişimin temposunun çok yüksek olacağını dile getirdi.

- "5G ile her yerde bağlantı ve güçlü performans"

Yalçın, 5G teknolojisiyle her yerde bağlantı sağlanabileceğini, aynı zamanda şebekelerin güçlü performansı sayesinde yüksek hızlara ulaşılabileceğini ifade etti.

Yeni frekanslar ve antenlerle küçülen form faktörleriyle artık yüksek performanslı ve yüksek güvenlikli internet bağlantısının her yerden yapılabileceğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Şirket olarak anten boyutlarını küçük bir kibrit kutusu büyüklüğüne getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda yapışkan banda entegre edilebilecek ölçüde küçük ve esnek antenler geliştiriyoruz. Ericsson Radyo Şeritleri adını verdiğimiz bu antenler, belirli alanlarda ve her yerden internet bağlantısı sağlayabilecek."

- "Yeni mobil ağ tasarımı daha yüksek kalite sağlıyor"

Ericsson Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "Radyo Şeritleri" sistemini çığır açıcı bir konsept olarak değerlendiren Yalçın, yeni mobil ağ tasarımının daha yüksek kalite sağlamasının yanı sıra dağıtım kolaylığı da sunduğunu söyledi.

Yalçın, her yerden erişilebilir, yüksek kapasiteli radyo bağlantısı sağlayacak sistemin, kalabalık şehir meydanları, alışveriş merkezleri, ofisler, stadyumlar, tren istasyonları, fabrikalar ve depolar gibi zorlu dış ve iç mekanlar için ideal bir dağıtım çözümü sunacağını bildirdi.

Radyo Şeritleri vizyonunun, mobil ağın erişim tarafındaki radyo bağlantısının kapsama ve kalitesini iyileştirmeye odaklandığını dile getiren Yalçın, "Bu, tüm diğer kaynakların (erişim, ana işlemci, yönetim, çekirdek) halihazırdaki mobil çözümlerle aynı. Sistemle yenilikçi bir tasarıma imza atıyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:01
  1. Ericsson
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  3. internet bağlantısı
  4. şerit anten

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