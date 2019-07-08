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Serinlemek isterken canından oldu

Samsun’da serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
Serinlemek isterken canından oldu

Samsun’da serinlemek için baraj gölüne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un Ayvacık ilçesinde Suat Uğurlu Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Gün (17), serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislere bildirildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
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