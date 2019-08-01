Serinlemek için gölete girdiler… Acı haber! Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.

Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen yaşları 15 ile 17 arasındaki Adem, Giray ve Turan Besler'den akşam saatlerinde haber alamayan aileleri ve yakınları çocukları aramaya başladı. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine arama çalışmasına katılan ekipler Altınkaya Mahallesi'ndeki gölette çocukların elbiselerini buldu. Bunun üzerine gölette çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri 3 çocuğun cesedine ulaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.