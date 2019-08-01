Serinlemek için gölete girdiler… Acı haber!
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.01 Ağustos 2019 Perşembe 06:14
Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen yaşları 15 ile 17 arasındaki Adem, Giray ve Turan Besler'den akşam saatlerinde haber alamayan aileleri ve yakınları çocukları aramaya başladı.
Ailelerin durumu bildirmesi üzerine arama çalışmasına katılan ekipler Altınkaya Mahallesi'ndeki gölette çocukların elbiselerini buldu.
Bunun üzerine gölette çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri 3 çocuğun cesedine ulaştı.
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