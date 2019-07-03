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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Uşak’ta serinlemek için gölete giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Uşak’ta serinlemek için gölete giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 19.15 sıralarında Serhat Kaya (28) ile Tugay Sezer, merkeze ağlı Bozköy sınırları içerisinde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, Serhat Kaya serinlemek için suya atladı. Arkadaşının su yüzeyine çıkmadığını fark eden Tugay Sezer, durumu 112 Acil Sağlık servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri gölette kaybolan genci arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarına İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanına bağlı polis dalgıçlar da katıldı. Saatler süren arama çalışmalarının ardından sabaha karşı Kaya’nın cesedine ulaşıldı. Göletin bulunduğu alana gelip çalışmaları takip eden gencin yakınları gözyaşı döktü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaya’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
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