Serinlemek için dereye giren kişi boğuldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, Alanşeyhi Mahallesi Kumyazı mevkisinde Selim Çıra (21), serinlemek için dereye girdi. Çıra'nın suda çırpındığı gören tarlada çalışanlar genci sudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi Çıra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıra'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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