Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu
Aydın’ın Didim ilçesinde, serinlemek için denize giren 75 yaşındaki şahıs boğularak can verdi.17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:16
Aydın’ın Didim ilçesinde, serinlemek için denize giren 75 yaşındaki şahıs boğularak can verdi.
Edinilen bilgiye göre, Didim’in Fevzipaşa Mahallesi açıklarında serinlemek için denize giren 75 yaşındaki Mete Gürsoy boğularak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni denize giren diğer vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerince yaşlı adamın cansız bedeni kıyıya çıkartıldı. Didim Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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