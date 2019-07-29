Serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı’nda yaşandı. Ailesiyle birlikte pikniğe giden İsmail Pimik (20) ve kardeşi Ali Osman Pimik (10) serinlemek için baraj göletine girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan kardeşlerin imdadına baba Salih Pimik yetişti. Oğlu Ali Osman’ı baraj göletinden çıkartan baba, diğer oğlunu ise kurtaramadı. İhbar üzerine bölgeye gelen UMKE, AFAD, 112 sağlık görevlileri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıç ekiplerince arama çalışması başlatıldı. 5 saat süren çalışma sonucu İsmail Pimik’in cansız bedenine ulaşıldı. Pimik’in cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.