Serinhisar Halk Eğitim Merkezinden ulusal başarı

Serinhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında hazırlanan, ‘Avrupa’da Yapılan Göçmen Uyum Programları’ isimli proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, ‘Avrupa’da Yapılan Göçmen Uyum Programları’ isimli proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. 2019 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan 348 proje teklifinden uygunluk krıterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmanın ardından her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 49 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 20 proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında Almanya’ya yapılacak olan ziyarete idareci, öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan bir ekip katılmaya hazırlanıyor.