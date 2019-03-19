Serindere Vadi Park Kavşağı yapımına başlandı Çekmeköy’ün yeni dönem projeleri arasında yer alan Serindere Vadi Park’ın kavşak düzenleme çalışmaları başladı.

Çekmeköy’ün yeni dönem projeleri arasında yer alan Serindere Vadi Park’ın kavşak düzenleme çalışmaları başladı.

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı ve Seyir Tepesi’ni yeşil koridorla birbirine bağlayacak Serindere Vadi Park Projesi’nin kavşak düzenleme çalışmaları başladı. Köyiçi deresi ıslah çalışmaları çerçevesinde planlanan projede, Merkez Mahallesi dere boyu, spor ve dinlenme alanlarına dönüşecek.

Projenin içerisinde yer alan Çavuşbaşı Caddesi Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı mevkii kavşak çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. 18 uygulaması sonucu 15 bin metrekarelik bir alanın bedelsiz kamuya geçtiği projeyle, cadde ve sokak bağlantıları geometrik kavşak çalışmasıyla düzenlenecek. Asgari 6 ay içerisinde tamamlanması planlanan çalışma ile Çavuşbaşı Caddesi trafiği akıcı hale getirilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.