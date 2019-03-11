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Serin ve yağışlı hava geliyor

Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı hava dalgasının Aydın’ın özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacağı belirtildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:08
Serin ve yağışlı hava geliyor

Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı hava dalgasının Aydın’ın özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacağı belirtildi.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi’nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bölgede hafta sonuna kadar etkili olması beklenen yağışların, yarın Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Aydın’ın Kıyı ilçeleri ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor.


Yağıların Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi, ancak Cuma gününden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin bölgede etkili olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.


Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının,yağışlarla birlikte yarın hissedilir şekilde 6-10 dereceazalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, yarın Marmara’da önce güneybatı öğleden sonra kuzeydoğu, Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer-yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:08
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