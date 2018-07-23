Şerif için hapishaneye doktor gönderilecek

Vücudu kalp ve böbrek rahatsızlığına sebep olacak derecede susuz kaldığı belirlenen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in tedavisi için kaldığı Adiala Hapishanesi'ne sağlık ekibi gönderilecek.

Pakistan Tıbbi Bilimler Enstitüsünden (PIMS) yapılan açıklamaya göre, pazar akşamı cezaevinde rahatsızlanan Şerif'i hastaneye götürmek yerine kendisine sağlık ekibi gönderilmesine karar verildi.

Ravalpindi Kardiyoloji Enstitüsü Başhekimi Azhar Kiani tarafından ilk kontrolü yapılan Şerif'te susuzluktan kaynaklı kalp ritminde bozukluk ve kanında üre belirlendi.

Şerif'le ilgili ön raporun hazırlanmasının ardından PIMS tarafından görevlendirilen ekip tedavi için Adiala Hapishanesi'ne gidecek.