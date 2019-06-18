Şerif Güler: “Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz”

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, “İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Muhammed Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. Onun verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz” dedi.

Muhammed Mursi, Mısır’da 1981 ile 2011 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Hüsnü Mübarek’i, halk devrimiyle istifaya zorlayan ve 2012 yılında ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. 2013 yılının Temmuz ayında askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mursi dün, kamuoyunda “Hamas adına casusluk” olarak bilinen davada hakim karşısına çıktığında, mahkeme salonunda önce fenalaştı, sonrasında hayatını kaybetti.

"Mursi’nin şehadetinin şahidiyiz"

Mursi’nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşları gıyabi cenaze namazı kılarken, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de konuya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

5 Ocak Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Mursi’nin verdiğimücadelenin ve şehadetinin şahidi olduklarını dile getiren Güler, “İnandığı dava uğrunda ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Sisi’ye ’dur’ diyen, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu"

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batı ülkelerinin, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da darbe rejimine sessiz kaldığını kaydeden Güler, işkencelerin, haksız yargılamaların ve vahşi idamların dünya kamuoyu tarafından görmezden gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

“2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ‘Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma’ diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz.”

Adana İHH Başkanı Mahmut Eraslan’ın da katılarak destek verdiği açıklamanın ardından toplanan AK Parti il ve ilçe teşkilatları mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için dua etti. Öte yandan, kentin çeşitli camilerinde de sivil toplum kuruluşlarınca gıyabi cenaze namazlarının kılınacağı öğrenildi.