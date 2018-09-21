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Seri katil Çayıroğlu'nun 14. kurbanı Ayşe Teyze mi?

Ordu'da gasp suçundan gözaltına alındıktan sonra en az 13 cinayetten sorumlu olduğu tespit edilen Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

21 Eylül 2018 Cuma 08:10
Seri katil Çayıroğlu'nun 14. kurbanı Ayşe Teyze mi?

 Canik ilçesi Avluca Mahallesi’nde 7 Mart’ta 80 yaşındaki Ayşe Şen ve köpeğinin kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Ekipler kayıp kadının bulunması için Avluca Mahallesi ve civar mahallelerde çalışmalara başladı. Ancak aradan geçen 7 aya rağmen yaşlı kadına ulaşılamadı. Yaşlı kadını arama çalışmalarına son verilirken, olayla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. 13 kişiyi katlettiği için tutuklanan Mehmet Çayıroğlu’nun işlediği cinayetler arasında yer alan Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’ndeki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne Sevim Semiz ve kızları Emine Semiz ile Havva Güler’in cenazesine katıldığı iddia edildi.

ÇAYIROĞLU'NU CENAZEDE GÖRDÜK... Gazete Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Köylülerin jandarmaya verdikleri ifadede Çayıroğlu’nu cenazede gördüklerini söylemesi şaşkınlık yaratırken, kayıp Ayşe Şen’in yeğeni Mahmut Taslak da jandarmaya verdiği ifadede, “Halam Samsun’un Canik ilçesi Avluca köyünden. Evinden ayrıldı bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yanında köpek vardı, köpekte kayboldu. Üzerinde 6 ila 8 bin TL vardı. Kaybolduktan sonra son görüldüğü yerde Çayıroğlu’da bir evde kalmış. Köyün muhtarı Çayıroğlu’nu tanımış. Öldürülmüş olabilir, hiç bir yerde iz yok” dedi.

CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ... Bu ifadeler doğrultusunda seri katilin 14’üncü kurbanının Ayşe Şen olabileceğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Öte yandan Ünye Kapalı Cezaevi’nde bulunan Çayıroğlu’nun, güvenlik nedeniyle Trabzon Bahçecik Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:10
  1. Trabzon
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