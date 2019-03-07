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Seri cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"

İstanbul'da iki oğlu, kardeşi, eski bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdüğü öne sürülen Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:28
Seri cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"

 İstanbul'da iki oğlu, kardeşi, eski bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdüğü öne sürülen Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Şinasi Gürkan (54) dün akşam 21.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürdü.

Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine gittiği kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurdu. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cinayetlerin ardından kaçan Gürkan, Şişli'de saklandığı günlük kiralık eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Şinasi Gürkan'ın emniyetteki ilk ifadesinde, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Ailemle aramda miras davası husumetim var. Cinayetleri bu sebepten işledim." dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, 15 yıl önce öldürülen kardeşinin ölümünden sorumlu tutulup, 15 yıl cezaevinde yattığını ve 6 ay önce cezaevinden çıktığını söyledi belirtildi.

- Olayla ilgili 4 gözaltı daha

Öte yandan, şüpheliyi taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ve Başakşehir'deki kardeşi Olcay G. de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Şüpheli Şinasi G'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:28
  1. İstanbul
  2. Asayiş Şube Müdürlüğü
  3. Avcılar
  4. Başakşehir
  5. cinayet
  6. Cinayet Büro Amirliği
  7. Esenyurt
  8. Şinasi G.

YORUM YAZ

  • BilboardBilboard1 sa önce
    Allah belanı versin Şinasi Gürkan Allah sonunda belanı verdi benim hakkımı yedin kaspçı şerefsiz bu adam 2 kız kardeşinibabasının mirası için öldürdü bukadar şerefsiz bir insan

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