“Serhatta Sünnet Şöleni Projesi” düğün programıyla tamamlandı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımı ile Valilik koordinasyonunda başlatılan “Serhatta Sünnet Şöleni” Projesi kapsamında Devlet Hastanesinde muhtelif günlerde yapılan sünnetlerin ardından, sünnet düğünü programı gerçekleştirildi.

Ardahan Valiliğince, maddi durumu yetersiz olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirmek, devletin her zaman için yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla “Serhatta Sünnet Şöleni Projesi” hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen sünnet çağına girmiş çocuklar aşamalı olarak ailelerinin izniyle evlerinden alınarak önce muayene ettirildi, ardından sünnet oldu. Sünnet olan çocuklar muayenelerinin ardından, yeniden SYD Vakfı tarafından evlerine bırakıldı. Devlet Hastanesinde sünnet olan çocukları Vali Mustafa Masatlı da ziyaret etti.

Devlet Hastanesindeki toplu sünnetin ardından sünnet düğünü yapıldı. Düğüne katılan Vali Mustafa Masatlı, sünnet olan çocukları tebrik etti, ailelere de hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Vali Masatlı, “Ardahan ili sınırları içerisinde ‘Serhatta Sünnet Şöleni Projesi’ kapsamında dinimizin bir gereğini yerine getirmek, çocuklarımızın hayata sağlıklı bir şekilde bakılmasını sağlamaak, bakımından çocuklarımızın taramasını yapıyoruz. Bu tarama sonucu tespit ettiğimiz çocuklarımızı evlerinden alarak hastanemize getiriyoruz, doktorlarımız muayene ediyor. Muayene sonucu sünnet olabilecek çocuklarımızın gerekli hijyen ve bakımını yapıyoruz ve sünnet kıyafetlerini giyindirip, sünnet ettiriyoruz. Çocuklarımıza hediye verip, kendi araçlarımızla evlerine bırakıyoruz. Tabi bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onların sağlıklı bir şekilde yaşaması ve geleceğe emin adımlarla yürümesi hepimizin görevidir. Bu kapsamda devlet olarak her zaman çocuklarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bugün de sünnet olan çocuklarımızın eğlenmesi, güzel bir gün geçirmesi amacıyla düğün etkinliği yaptık. Ben, sünnet olan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor başta kendilerine, ailelerine, Milletine ve Devletine yararlı insanlar olmasını canı gönülden diliyorum ” dedi.