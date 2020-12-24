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Biyografi Serhat Ünal kimdir?
Biyografi

Serhat Ünal kimdir?

Serhat Ünal kimdir? Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Sağlık Bakanı başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısında sunum yapan ve daha önce koronavirüs geçirerek iyileşen Serhat Ünal kimdir? Serhat Ünal nerede görev yapmaktadır? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:04:00 -
Serhat Ünal kimdir?

Bilim camiasının önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde de en ön saflarda yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olan Ünal, geçen günlerde virüse yakalandı ve üç haftada atlatarak çalışmalarına geri döndü.

Serhat Ünal kimdir?

Prof. Dr. Serhat Ünal 1981 yılında Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1981-1985 yılları arasında aynı fakültede İç Hastalıkları 1980-1990 yıllarında ise Enfeksiyon Hastalıkları alanlarında uzmanlık eğitimi almıştır. 

Serhat Ünal Amerika Birleşik Devletleri Harvard Tıp Fakültesi New England Deaconness Hastanesi İç Hastalıkları Departmanında da Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Doçent, 1995 yılında Profesörlük kadrosuna katılmıştır.

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