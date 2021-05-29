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Biyografi Serhat Onbul kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?
Biyografi

Serhat Onbul kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde oynayacağı duyurulan Serhat Onbul’un biyografisi merak ediliyor. Peki, Serhat Onbul kimdir, nerede doğmuştur ve kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 12:04:00 -
Serhat Onbul kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

Tarihi dizilere ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu dizilerden olan Kuruluş Osman dizisinde rol alacağı söylenen Serhat Onbul hakkında seyirciler araştırma yapıyor. Peki, Serhat Onbul kimdir nereli ve kaç yaşında, boyu kaç, oynadığı diziler nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…

Serhat Onbul kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

Serhat Onbul, 1976 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Serhat Onbul, İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Anasanat Dalı’nda tamamlamıştır. 2000 yılında bölümünden mezun olan Serhat Onbul, şu anda da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk çalışmalarına devam etmektedir. Başarılı oyuncu Serhat Onbul, bu zamana kadar Üzgünüm Leyla, Aynalı Tahir, Tatlı Kaçıklar, Mor Menekşeler, Leyla ile Mecnun ve Kuruluş Osman gibi çeşitli dizilerde görev almıştır.

 

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