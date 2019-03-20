Serhat Çelik: ’’ERÜ’deki bazı idareciler fırsatları çalışanların aleyhine kullanma sevdasından vazgeçmiyor"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik Erciyes Üniversitesinde ki bazı idarecilerin ellerinde bulunan fırsatları çalışanların aleyhine kullanma sevdasından vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Erciyes Üniversitesine bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü bünyesinde çalışan 1178, Diş Hekimliği Fakültesinde çalışan 120 ve Erciyes Üniversitesi bünyesinde idari ve mali işlerde kısmında çalışan 250 işçi 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında 01.01.2019 tarihinden itibaren çerçeve toplu iş sözleşmesinden dolayı uygulanması gereken yüzde 4 oranında ki zamları maalesef aradan 3 ay geçmesine rağmen hala almamışlardır. Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalışan işçiler maalesef bu konuda mağduriyet yaşamaktadır. Bütün kamu kurumları, belediyeler ve hemen yanımızdaki Hacı Bektaş Üniversitesi 01.01.2019 tarihinden itibaren yüzde 4 oranındaki zamları uygulamıştır. Çalışma Bakanlığı da kendi web sayfasında sürekli işçi kadrolarına işçi statüsünde geçirilen işçilerin ücretlerine uygulanacak zamların hesaplanması hakkında duyuru yayımlamıştır. Ayrıca www.ailevecalisma.gov.tr/media/3528/duyuru_v3.pdf adresinde kamu kurumlarına ayrı ayrı görüş değil buradan yayım yaparak yararlanabileceklerini duyurmuştur. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın da söylediği gibi maalesef kamuda kraldan çok kralcılar var. Bir işçi husumeti var. İşçilerin elde ettikleri analarının ak sütü gibi helal olan kadrolarını, toplu sözleşmelerini, sosyal haklarını kesmeye, kısmaya, kırpmaya ve onlardan adeta rövanş almaya yönelik bir yaklaşım var. Bütün kamu görevlerini kastetmiyoruz. Ama maalesef, ellerinde kamu gücü bulunduran ve bu gücü çalışanların aleyhinde kullanmak için çaba sarf eden bir anlayış var. Bunu şiddetle, nefretle lanetliyoruz. Erciyes Üniversitesinde ki bazı idareciler, bürokratlar ellerinde ki fırsatları çalışanların aleyhine kullanma sevdasından vazgeçmiyor. Çalışanların emeğinden, alın terinden tasarruf edilmez. Ama tasarruf dendiği zaman akla ilk gelen çalışanların hangi sosyal hakkını veya hangi ücretini keseriz diye bir anlayış var. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Erciyes Üniversitesinde yapılan bu yanlıştan idareciler bir an evvel vazgeçmelidirler. Bir başka konuda üniversite de son zamanlarda ellerinde çanta ile gezip sendikacılık yapmaya çalışan ve çalışanların zihnini bulandıran sözüm ona sendikacılarda var. Bunların ne mevzuat nede çalışma hayatı hakkında bilgileri var. 700 - 800 üyem var diyerek konfederasyon konfederasyon geziyorlar. Aslında çalışan işçiler üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Çalışanlar bu konuda mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalıdırlar."