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Serhad illerini futbol biraraya getirecek

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde örgütlenmiş olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, bir ilke imza atarak, dörtlü final organizasyon gerçekleştirecek.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
Serhad illerini futbol biraraya getirecek

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde örgütlenmiş olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, bir ilke imza atarak, dörtlü final organizasyon gerçekleştirecek.


Iğdır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Iğdır Belediyesi ev sahipliğinde 29 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan “Dörtlü Final” müsabakaları, Serhan illerini bir araya getirecek.


Projenin birliktelik açısından önemli olduğunu ifade eden Kars ASKF Başkanı Burhan TAŞ, “Bu proje aynı coğrafyada yıllardır birlikte yaşayan, farkı kültürlerdeki illerin tanıtılmasına katkıda bulunacağı gibi, aynı zamanda futbolun bir araya getirebilme gücünü yansıtacak. Dörtlü Final kapsamında Iğdır ilinde aynı gün üç karşılaşma yapılacak. Yapılacak olan maçlar sonunda şampiyon olan ilimiz, kupanın sahibi olacak. Federasyonlar kendilerince belirlediği kadroları ile mücadele edecekler. Bunun için dört federasyonumuzda gerekli hazırlıkları yaptı. İnşallah dostça geçecek ve sonrasında dostlukların pekişeceği bir organizasyon olacak” dedi.


Öte yandan Dörtlü final organizasyonunun, ilerleyen zamanlarda ev sahipliğinin değişerek devam ettirilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:30
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