Serginin tüm geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Çanakkale Sergisi düzenlendi.

Aslanapa Belediye Kültür Merkezi’nde açılan sergi 18 Mart Çanakkale Zaferine ithafen düzenlendi. Serginin açılışı Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin ve Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar tarafından yapıldı. Açılış töreninde Aslanapa protokolü de yer aldı.

Sergi’nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, ’’ Aylardır usta öğreticilerim ve kursiyerlerimiz bu sergiye hazırlanıyordu. Gerçekten çok güzel eserler ortaya çıktı. Bu sergiyi bir sosyal sorumluluk projesine çevirmek için okul aile birliği ile görüştük ve bu sergideki eserleri satışa sunarak elde edilen geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına bağışlama kararı aldık. Projemize Aslanapa Kaymakalığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz de destek verdi. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz. Kurum olarak bu tür projeleri daha önce de gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bu vatan için canını kanını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum’’ diye konuştu