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Serginin geliri kimsesiz çocuklara ışık olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen Kırkyama sergisinde, satışa çıkarılan el emeği cüzdanların gelirleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz’a teslim edildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:53
Serginin geliri kimsesiz çocuklara ışık olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen Kırkyama sergisinde, satışa çıkarılan el emeği cüzdanların gelirleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz’a teslim edildi.


Akçakoca ilçesinde Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivalinde açılışı gerçekleştirilen Kırkyama sergisinde, satışa çıkarılan el emeği cüzdanların gelirleri kursiyerlerin aldığı karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz’a takdim edildi.


Kırkyama sergisi açılışında Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın “Toplumun insani duygularını artırabilmek için sanatın çok önemli olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Sanatla iç içe olan bir toplumunda gelişiminin çok daha iyi olabileceğini ve sosyal bağların daha güçleneceğini söyleyebiliriz” diye konuşmasında bir ibare kullanmıştı. Bu sözler üzerine kırkyama kursiyeri Sevil Aydın yardım düşüncelerini Başkan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz’la paylaştı ve Nursen Yanmaz’dan bu konu da öncü olunması istendi.


Bu doğrultu da elde edilen gelir Nursen Yanmaz’a ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere takdim edildi. Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklara ışık olmak adına kırkyama kursiyerlerinin hazırlamış olduğu cüzdanların gelirlerinin bağışlanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Nursen Yanmaz kursiyerlerin her birine teşekkür ederek, diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını ve hep birlikte ilerleyen süreçte sosyal anlamda bu tür çalışmaları organize etmek istediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:53
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

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