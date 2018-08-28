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Sergey Lavrov'dan Ukrayna'yı çok kızdıracak açıklama: Rusya'nın bölünmez parçası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya’da yayınlanan Pravda gazetesine verdiği mülakatta, Kırım'ın Rusya Federasyonu’nun bölünmez bir parçası olduğunu vurguladı.

28 Ağustos 2018 Salı 23:33
Sergey Lavrov'dan Ukrayna'yı çok kızdıracak açıklama: Rusya'nın bölünmez parçası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya’da yayınlanan Pravda gazetesine bir mülakat verdi. Bakan Lavrov, Kırım ile ilgili olarak, "Kırım, Rusya Federasyonu’nun bölünmez bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Pravda adına mülakatı gerçekleştiren gazetecinin, Avrupa’da popülistlerin yükselişinin Rusya’nın elini güçlendirip güçlendirmediği sorusuna ise Lavrov, "Biz, bu kavramlar silsilesi çerçevesinde düşünmemeye çalışıyoruz." cevabını verdi.

'DEĞER VERDİĞİMİZ BAŞLICA KRİTER, ULUSLARASI HUKUK'

Rus siyasetinin ideolojik tonlar taşımadığını belirten Lavrov, "Pratik görüş açısından şunu anlamak önem taşıyor: Rusya dış siyaseti ideolojik tonlar taşımaz ve ortaklarımızda değer verdiğimiz başlıca kriter de onların Rusya Federasyonu ile uluslararası hukuk ve birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde, eşit hakların ve karşılıklı menfaatlerin geliştirilmesine hazır olma derecesidir. Bu anlamda, yurttaşların demokratik iradelerinin sonucu olarak iktidara gelen şu ya da bu ideolojik gücün partizan ya da ideolojik aidiyetleri bizim için büyük önem taşımıyor. Popülist denilen bir takım siyasi aktörlerin karakteristikleri meselesine gelince, ben bu etiketi kullanmak istemem." dedi.

'KIRIM RUSYA'NIN BÖLÜNMEZ BİR PARÇASI'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gazeteye verdiği mülakatta, Kırım ile ilgili olarak, "Kırım, Rusya Federasyonu’nun bölünmez bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti.

 

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 23:33
  1. Sergey Lavrov
  2. Kırım
  3. Ukrayna

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