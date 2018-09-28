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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Filistin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'da adil çözümün son derece önemli olduğunu belirterek, "Filistin sorunu unutulmamalı." ifadesini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:19
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Filistin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'da adil çözümün son derece önemli olduğunu belirterek, "Filistin sorunu unutulmamalı." dedi.

Lavrov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununa dikkati çekti.

Ortadoğu'da adil çözümün son derece önemli olduğunu belirten Lavrov, "Filistin sorunu unutulmamalı. Ortadoğu'yu kurtarmak istiyorsak adil bir çözüm son derece önemli. Tek taraflı yaklaşıma, ve barış sürecini tekelleştirecek girişimlere karşı uyarıda bulunuyorum." diye konuştu.

Lavrov, BM kararlarına dayanan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için uluslararası topluma ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesini de eleştiren Lavrov, Rusya'nın anlaşmaya destek vermeye devam edeceğini ve anlaşmayı korumak için ''mümkün olan her şeyi yapacaklarını'' söyledi.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:19
  1. Sergey Lavrov

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