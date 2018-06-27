Sergey Lavrov ve Bolton Suriye ve Ukrayna’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un Suriye ve Ukrayna konularını görüştüğü açıklandı.27 Haziran 2018 Çarşamba 19:00
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Suriye ve Ukrayna konularını görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bolton’un resmi ziyarette bulunduğu Moskova’da Lavrov ile görüştüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, “Suriye ve Ukrayna’daki durum dahil uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.
Lavrov ve Bolton’un görüşmede ikili ilişkilere de değindiği kaydedildi.
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