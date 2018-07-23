Sergey Lavrov sürpriz ziyareti açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un resmi ziyaret kapsamında bugün İsrail'e gideceğini belirtti.

Netanyahu, konuk dışişleri bakanıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini ve görüşmenin ana gündem maddesinin Suriye olacağını söyledi.

Kabinede yaptığı açıklamada ülkesinin Suriye ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'na bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "İsrail, İran ve onun 'uydularının' Suriye'de askeri üs kurma girişimlerine karşı gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.

Netanyahu ile Lavrov arasındaki görüşmede Suriye'deki İran ve Hizbullah varlığının da gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da eşlik edeceği öğrenildi.

Lavrov dün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki olaylar, terörle mücadele gibi bazı konuları ele almıştı.