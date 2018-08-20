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Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye arasında Suriye ile ilgili görüşmeler yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, önümüzdeki günlerde Rusya ve Türkiye’nin düzenli olarak Suriye ile ilgili görüşmelerde bulunacağını söyledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:08
Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye arasında Suriye ile ilgili görüşmeler yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Basile ile yaptığı görüşmede Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov , "Türkiye ile Suriye ile ilgili Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak, telefon görüşmeleri ve kişisel toplantılar da dahil olmak üzere rutin olarak çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde Türk mevkidaşlarımızla başka müzakereler yapacağız" dedi. Bu tür görüşmelerde genel olarak Suriye’deki durumun tüm yönlerinin değerlendirildiğini ifade eden Lavrov, görüşmelerde öncelikli olarak İdlib’teki durumun üzerinde durulduğunu söyledi.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:08
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