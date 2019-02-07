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Sergen Yalçın'dan çok sert sözler: Onu futbolcu etmeye çalışıyoruz

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:39
Sergen Yalçın'dan çok sert sözler: Onu futbolcu etmeye çalışıyoruz

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transfer Ozan Tufan ile ilgili, "Onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz

Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun hazır olmadığını ifade eden Yalçın, "Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:39
  1. Sergen Yalçın
  2. Ozan Tufan

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