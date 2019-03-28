Sergen Yalçın'a verilen 2 maçlık ceza onaylandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, rakip takım futbolcusuna yaptığı hareket nedeniyle Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasını onadı.28 Mart 2019 Perşembe 17:15
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın'a verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.
Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.
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