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Sergen Yalçın resmen Yeni Malatyaspor'da

- Sarı-siyahlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:"Yönetim kurulundaki arkadaşlarla yaptığımız istişare sonucunda Malatya'mızı daha yukarı taşıyacağına inandığımız Sergen hocayla anlaştık"- "Hocamız ile istişare edeceğiz. Beraber belirleyeceğimiz, takımımıza katkı sağlayacak isimleri transfer edeceğiz"- Teknik direktör Sergen Yalçın:"Yeni Malatyaspor'un hedefleri ile bizim hedeflerimiz doğru bir şekilde aynı yerde birleşti"- "Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bizim için zor bir serüven. Bunun için de geniş ve iyi bir kadroya ihtiyacımız var"

13 Haziran 2019 Perşembe 15:40
Sergen Yalçın resmen Yeni Malatyaspor'da


İSTANBUL (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Wyndham Grand İstanbul Europe Otel'de düzenlenen imza törenine, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile teknik direktör Sergen Yalçın katıldı. İmza törenini sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Törende konuşan Adil Gevrek, Sergen Yalçın'a güvendiklerini belirterek, "Hocamız ile prensipte anlaşmıştık. Bugün resmi sözleşme imzalıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla yaptığımız istişare sonucunda, Malatya'mızı daha yukarı taşıyacağına inandığımız Sergen hocayla anlaştık. Bu sezonu 5. sırada tamamladık. UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Lige erken başlıyoruz. Hocamızın hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde bize katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın imzasıyla transfere hız vereceklerini aktaran Gevrek, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer komitemizin çalışmaları vardı. Hocamız ile istişare edeceğiz. Kendisinin görüşleri çok önemli. Beraber belirleyeceğimiz, takımımıza katkı sağlayacak isimleri transfer edeceğiz. Zaman kısıtlı görünüyor ama transfer yaparken de doğru isimlerin olması lazım. Bu konuda hocamızla hemfikiriz. Sözleşmesi biten ve kiralık futbolcularımız var. Kadroda 9-10 futbolcumuz olmayacak. İç transferimiz var. Hocamızla konuşarak öncelikle iç transferi halledeceğiz. Burada önemli olan, doğru transferleri yapmak. Bu konuda titiz olacağız. Hocamız da bizimle aynı şeyi düşünüyor. Bizde her zaman transferler geç oluyor. Geç olsun ama doğru olsun diye düşünüyorum. Hedefimiz, bugünden itibaren hız verip, en kısa süre içinde transferleri gerçekleştirmek. Sezon başı kampımız 25 Haziran'da başlayacak. Birkaç futbolcunun kampa katılmasını istiyoruz."


- Yalçın: "Hedeflerimiz doğru bir şekilde aynı yerde birleşti"


Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi ile kendi hedeflerinin kesiştiğini söyledi.

Sarı-siyahlı ekibin geçen sezonu 5. sırada tamamladığını hatırlatan 46 yaşındaki teknik adam, "Yeni Malatyaspor'un hedefleri ile bizim hedeflerimiz doğru bir şekilde aynı yerde birleşti. Ligi iyi yerde bitirmiş, başarılı olmuş bir Yeni Malatyaspor var. Kalan yerden devam etmek istiyoruz ama zor bir dönem bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı olmak için ciddi bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonu erken açacağız. Daha önceden bunun örnekleri var. Sezonu erken açan, Avrupa maçları oynayan takımlar zor dönemler geçirdi. Bu sorunu yaşamak istemiyoruz. Yaklaşık 10 gündür hem başkan hem de yöneticilerle ciddi bir şekilde oyuncu konusunda çalışma yapıyoruz. Bütün günümüzü oyuncu izlemek ve seçmekle geçiriyoruz. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bizim için zor bir serüven. Bunun için de geniş ve iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Hepimiz bunun için ciddi çaba sarf ediyoruz."

Sergen Yalçın, 7-8 futbolcu transferine ihtiyaçları olduğuna değinerek, "Malatyalılar hiç merak etmesin. Yeni Malatyaspor, en doğru kadro kurulmuş ve hazır bir şekilde sezona girecek. Başkan da bu konuda çok önemli bir fedakarlık yapıyor. Tahminim 7-8 oyuncu almak durumundayız. Ciddi eksiklerimiz var. Mevcut bir oyuncu grubu da var. Birleşimi doğru şekilde yapıp, iyi bir kadro ortaya çıkarmak istiyoruz. Geçen sezon yakalanan başarının ardından ciddi şekilde odaklanıp, yeni başarıları yakalama hedefimiz var. Umarım hem Türkiye'de hem de Avrupa'da istediğimiz şeyleri birlikte gerçekleştirebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

İyi bir kadro kurmak istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'da geçen sezonun kadrosundan gidenler oldu. Eksiklik var. Tek derdimiz bir an önce o eksiklerin yerini doldurmak. Lige erken başlayacağız ve çok fazla zamanımız yok. Çok çabuk şekilde transferleri yapıp, bir an önce birlikteliği sağlamak zorundayız. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi elemesi var. Bizim için de ciddi bir tecrübe olacak. Biz de ilk kez oynayacağız. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmak değil ama camia olarak iyi yerlere gelmek. Başarılı olmak istiyoruz. Gruplara kalabilir miyiz, ne kadar devam edebiliriz, kurada kim çıkacak bilmiyoruz. Oyuncu grubumuz var ama tek derdimiz kimleri alabiliriz, nasıl bir kadro kurabiliriz. İyi bir kadro kurmak istiyoruz. Bunun için başkan da çok ciddi fedakarlıkta bulunuyor."

Uzun süreli kontratlar yapmayı doğru bulmadığını dile getiren Sergen Yalçın, "Geçen sezon Türkiye'de 18 teknik direktör değişti. Benim kontratlarımda tazminat maddesi yok. Öyle bir beklentim de yok. Türkiye'de uzun kontrat yapmanın mantığı da yok. Bazen işler kötü gidiyor. Eğer yönetim 'Ayrılalım.' derse, 'Hayır. Biz tazminat almak istiyoruz.' gibi bir tavrımız olmaz. Uzun kontrat yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Başarılı olduğumuz zaman zaten devam ederiz. Bazen başarılı olduğumuzda da devam edemiyoruz. İletişimle ilgili, takımla ilgili sorun yaşıyoruz. Benim için tek bir geçerlilik var, o da başarı." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:40
  1. Adil Gevrek
  2. Futbol
  3. Sergen Yalçın
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Yeni Malatyaspor

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