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Sergen Yalçın Alanyaspor ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını açıkladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:33
Sergen Yalçın Alanyaspor ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Sergen Yalçın'la yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan duyuruda görüşmeler sonucunda yeni anlaşma sağlanamadığı bilgisine yer verildi.

Alanyaspor resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. 

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:33
  1. Sergen Yalçın
  2. Alanyaspor

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