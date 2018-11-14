Sergen ilk idmanına çıktı!

Sergen Yalçın, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Aytemiz Alanyaspor takımında başarılı olmak istediğini kaydetti.

Önlerindeki 10 günlük milli maç arasının önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu da bizim için iyi. Oyuncularla çalışma ve birlikte olma imkanı olacak. İyi bir performans göstermek istiyoruz. Aytemiz Alanyaspor'da görev almak mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

İyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini belirten Yalçın, "Geçen hafta kaybedilen bir maç var ama çok girmek istemiyorum. Bizim dışımızda bir müsabakaydı. Bundan sonraki süreç ise biraz daha farklı işleyecek. Özellikle hem oyun anlamında hem de mental anlamda bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. Oyuncularla da bunu konuştuk. Hazırız." diye konuştu.

- "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'un başındaki ilk müsabakası olacak Kayserispor karşılaşmasının zorluğuna işaret ederek, "Maçın evimizde olması bir avantaj. Kendi sahamızda başlayacağız. İyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım bunu becerebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde hedef koymak için erken olduğunu dile getiren Yalçın, "Ligin biraz alt tarafındayız ancak ciddi bir puan farkı yok. Bunu iyi skor ve mücadeleyle telafi edeceğiz. Biraz bakalım, acele etmeyelim, bekleyelim. Biraz çalışalım, maç oynayalım. Hedefi ondan sonra koyarız." şeklinde konuştu.

- Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Akdeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına 2 günlük izinin ardından başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk idmanına çıkarken, çalışma öncesi oyuncularla birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Oyuncular, ısınma bölümünün ardından, kondisyon ve pas çalışmaları yapıp, çift kale maçla idmanı tamamladı.