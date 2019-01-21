0553 313 94 23

Serena Williams, dünya 1 numarası Halep'i eledi

- Avustralya Açık'ın 4. turunda ABD'li tenisçi Serena Williams, tek kadınların dünya 1 numarası Rumen Halep'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:36
Serena Williams, dünya 1 numarası Halep'i eledi


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams, tek kadınların dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'i 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gününde 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams, tek kadınlar 4. tur maçında karşılaştı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Williams, geçen yılın finalisti Halep karşısında ilk seti zorlanmadan 6-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine 6-4 üstünlük kuran Halep, karşılaşmayı final setine taşıdı. Başa baş mücadeleye sahne olan son seti 6-4 ile hanesine yazdıran Williams, bir saat 47 dakika süren maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Serena Williams, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile eşleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:36
  1. Avustralya Açık
  2. Serena Williams
  3. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz"
    1. "Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz"
    2. Park halindeki otomobilde bir kişinin..
    3. ANALİZ - Yeni yıla girerken Rusya
    4. Eyyup Yıldız Bahçeli'nin başdanışmanı..
    5. AK Partili 300 üye İYİ Parti'ye geçti
    6. Suudi davetçi cezaevinde tıbbi..
    7. "Suriye'de herkesin bir ajandası var"
    8. Bakan Akar'dan gençlere davet
    9. Göremediği karnesini annesi mezarına..
    10. Suudilerden skandal karar! 250..
    11. Moro İslamİ Kurtuluş Cephesİ (MİKC)..
    12. Yerli dizilerde 'eşcinsel sapkınlık'..
    13. "Türkiye'ye tiyatro izlettiler"
    14. Suriye'de ABD/YPG devriyesine saldırı!
    15. Veysel Acar kimdir? Veysel Acar Ak..
    16. Bu ne rezil tezgâhtır? Sen gel de..
    17. Yurtta sulh konseyi üyesi yarbay:..
    18. Dicle Elektrik, Mehmetçik için görev..
    19. Adem Ejder kimdir? Adem Ejder Ak Parti..
    20. Muğla'da sağanak
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!