0553 313 94 23

Serena Williams Avustralya Açık'ta ikinci turda

- Tek kadınlarda seribaşı isimler Karolina Pliskova, Serena Williams ikinci tura yükselirken, 10 numaralı seribaşı Daria Kasatkina ise elendi- Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori üst tura çıktı

15 Ocak 2019 Salı 10:50
Serena Williams Avustralya Açık'ta ikinci turda


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 10 numaralı seribaşı ismi Rus Daria Kasatkina ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Polonyalı Kamil Majchrzak karşısında zorlandı. İki iki seti 6-3 ve 7-6 kazanan 176 numaralı seribaşı Majchrzak, mücadelede 2-0 öne geçti. Bu bölümden sonra sakatlanmasına rağmen maça devam eden 23 yaşındaki tenisçi, sonraki iki seti 6-0 ve 6-2 kaybederken, beşinci sette 3-0 gerideyken oyundan çekildi ve Nishikori üst tura yükseldi.

11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini de rakiplerini 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.


- Pliskova ve Serena Williams 2. turda


Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, elemelerden gelen vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 16 numaralı seribaşı Serena Williams ise Alman Tatjana Maria'yı 49 dakika içinde 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura adını yazdırdı.

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys rakiplerini yenerek üst tura kaldı.

Günün sürprizine ise 10 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen 192 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky imza attı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:50
  1. Alexander Zverev
  2. Avustralya Açık'
  3. ilk grand slam
  4. Serena Williams
  5. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir. Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır."
    1. TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü..
    2. Tuzla'daki cinayet
    3. Teröristbaşı Netanyahu'dan İran'a tehdit
    4. Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
    5. "Tahran'da 21 bin riskli bina var"
    6. 75 bin göçmen yakalandı
    7. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
    8. İstanbul'da terör baskınları! 9 PKK'lı..
    9. İhtiyaç fazlası ürünler şehit..
    10. İstanbul namaz vakitleri | İstanbul..
    11. İzmir namaz vakitleri | İzmir haftalık..
    12. Avrupa borsaları
    13. Edirne'de düzensiz göçe geçit yok
    14. Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
    15. AYD'den Cumhuriyet Gazetesi'ne kınama!
    16. Tezgâhta fiyat köpüğü var
    17. GRAFİKLİ - "2019 Türkiye Bursları"..
    18. Beşiktaş'ta işlem tamam! İki isim..
    19. Külliye'de "Sıfır Atık" meyvelerini..
    20. Katil Netanyahu tehdit etti: Çıkın..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler