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Şerefiye Sarnıcı'nda "Yunus Emre Aşka Yolculuk" konseri

Eserlerin Türkçe ve İngilizce olarak sunulduğu dinletide, mezzosoprano Serap Çiftçi'ye neyde Hüseyin Avni Özaydın, kanunda Mustafa Tabak ve perküsyonda Barış Cem Songur eşlik etti- Konserde, sözleri Yunus Emre'ye ait olan "Ben yürürüm yane yane", "Bana seni gerek seni", "Taştın yine deli gönül", "Dağlar ile taşlar ile" ve "Yunus diye" gibi eserler icra edildi

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:13
Şerefiye Sarnıcı'nda "Yunus Emre Aşka Yolculuk" konseri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzosoprano Serap Çiftçi, Şerefiye Sarnıcı'nda, Türk şiirinin en büyük şairlerinden Yunus Emre'nin eserlerini seslendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Yunus Emre Aşka Yolculuk" konserinde sanatçıya, neyde Hüseyin Avni Özaydın, kanunda Mustafa Tabak ve perküsyonda Barış Cem Songur eşlik etti.

Konserde sözleri Yunus Emre'ye ait olan şiirler, Türkçe ve İngilizce olarak hem okundu hem de enstrümanlar eşliğinde dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Osmanlı döneminde dergah ve şifahanelerde yakılan buhurlardan esinlenerek Bihter Türkan Ergül tarafından konsere özel olarak hazırlanan kokular, konsere gelen müzikseverleri karşıladı.

Dinletide "Ben yürürüm yane yane", "Benim adım dertli dolap", "Severim seni ben, "Bana seni gerek seni", "Taştın yine deli gönül", "Dağlar ile taşlar ile" ve "Yunus diye"nin de arasında bulunduğu eserler icra edildi.

- "Yerel olmadan evrensel olmak mümkün değil"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Çiftçi, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı festivallerde yaklaşık 10 yıldır Türkiye'yi ve müziğini temsil ettiğini belirterek, "Yerel olmadan evrensel olmak mümkün değil." dedi.

Yunus Emre'nin kendisi için çok önemli biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bu gönül verdiğim bir proje çünkü Yunus'a aşığım. Daha önce 2017'de CRR'de büyük bir prodüksiyonla 'Yunus Emre Aşka Yolculuk' konserini sahneledim. Şimdi de bu güzel ve mistik ortamda, inanılmaz güzel bir sarnıçta bu konseri yapma şansım oluyor." diye konuştu.

- "Amacım Tasavvuf müziğini tanıtmak"

Yunus Emre şiirlerinin edebiyatta da çok büyük önem verilen bir isim olduğunu dile getiren Çiftçi, "Tasavvuf müziğini yurt dışında da tanıtmak esas amacım. Önemli olan burada ne kadar çok insana dokunuyor olduğumuz. Bu bizim kültürümüz ve bizim dokumuz." ifadesini kullandı.

Yunus Emre'nin düşüncelerinin ve ilahi aşkının yurt dışında da tanıtılmasını amaçladığını dile getiren Çiftçi, şunları ekledi:

"Çünkü popüler bir kültür Türkiye'ye yayılmak isteniyor. Halbuki bu düşünceler yüzyıllar öncesinde bizim dervişlerimizin söylediği düşünceler. Bunlara daha çok sahip çıkmalı ve duyurmalıyız. Benim kalbim Yunus aşkıyla yanıyor ve diliyorum ki bu konserde dinleyicilerin de kalbinde bu ateş yansın."


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:13
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