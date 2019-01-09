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Şerefiye Sarnıcı'nda klasik müzik konserleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenecek klasik müzik konserlerinde seçkin eserler müzikseverlerle buluşacak

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:10
Şerefiye Sarnıcı'nda klasik müzik konserleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenecek klasik müzik konserlerinde seçkin eserler müzikseverlerle buluşacak.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür AŞ tarafından Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenecek konser serisinin ilkinde 12 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de "İstanbul’un Müziği" konseriyle Etnomüzikolog, Halk Müziği yorumcusu ve Kemane icracısı Mehtap Demir, 16. ve 19. yüzyıl İstanbul Saray ve çevresi müziklerini icra edecek.

Katılımın ücretsiz olduğu farklı müzik ezgilerini buluşturacak konserler serisi yıl boyunca cumartesi günleri gerçekleşecek.

- Flüt ve keman resitali

"Baroktan Klasik'e Yolculuk" konseriyle 19 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Aslıhan And ve Tolga Kulak sahne alacak. Sanatçılar, Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach ve Franz Anton Hoffmeister'a ait eserleri icra ederek, flüt ve keman resitali sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı, Mezzo-Soprano Serap Çiftçi tarafından Yunus Emre'nin ilahi aşkı konu alan eserlerinin icra edileceği "Sûfi Müzik Konseri" ise 26 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de düzenlenecek.

Sanatseverler, cumartesi günleri klasik müzik konserlerine ücretsiz olarak katılabilmenin yanı sıra, bin 600 yıllık tarihi geçmişi olan Şerefiye Sarnıcı'nı da ücretsiz olarak gezebilecekler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:10
  1. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür AŞ
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Şerefiye Sarnıcı

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