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Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’ konferansı

Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetmeni Şeref Malkoç, Çankırı’da "Adalet, Ombudsman Üniversiteler" konulu bir konferansı verdi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:54
Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’ konferansı

Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetmeni Şeref Malkoç, Çankırı’da "Adalet, Ombudsman Üniversiteler" konulu bir konferansı verdi.


Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Kamu hizmetlerinin işleyişini bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması ile denetleme görevi bulunmaktadır. Bu yolla kamu hizmetlerinin kalitesi artacak, iyi yönetim gerçekleşecek, hak arama kültürü yaygınlaşacak ve idare ile insanımız arasında köprü niteliği taşıyacaktır. Biz de Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin son 15-20 sene içinde her alanda getirdiği yeniliklere ve hizmet anlayışına katkı vermeye çalışıyoruz" dedi.


Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise, "Biz gerek merkezi yönetim kuruluşları, gerek yerel yönetimkuruluşları olarak bir tek görevimiz var. O da Türk halkına hizmet etmek, başka bir fonksiyonumuz yok. Hiç kimsenin patronu, büyüğü değiliz, sadece halkımızın hizmetindeyiz. Tabii bu hizmetimizi yerine getirirken bazen bilerek ve isteyerek bunu üzülerek söylüyorum, bazen de bilmeyerek ve istemeyerek bunu da üzülerek söylüyorum bi yetersizlikten dolayı vatandaşımızahatalar yapabiliyoruz. İşlerimizi doğru yapamayabiliyoruz. Bazen gururumuza, kibrimize yenilebiliyoruz. Bu kusurlarımızı yapmamamız için ya da yapınca düzeltmemiz için denetime ihtiyacımız var. Tabiri caizse bazen kulağımızın çekilmesi gerekiyor. Bir takım farklı yöntemlerin dışında son süreçte gerçekten demokrasinin önemli unsurlarından birisi olan ombudsmanlık, yani kamu denetçiliği farklı bir ifadeyle arabuluculuk sistemiyle anayasamızda Türkiye’deki yönetim biçiminde yerleştirilmiştir. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.


Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetmeni Şeref Malkoç, "Devletin kamu kurumlarının tamamının ülkede asıl görevi vatandaşa hizmet etmek. Onun huzurunu temin etmek. Onun refahını ve huzurunu sağlamak. Bu hizmetler yapılırken ortaya çıkan eksiklik ve noksanlıklarda denilmiş ki insanımızın devletle olan münasebetlerinde mahkemeye gitmeden bir çözüm bulalım. Bunun dünyadaki adı ombudsmanlık, Türkiye’deki adı ise Kamu Denetçiliği Kurumu. Bizler de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan şikayetleri alıp inceliyoruz, öbür taraftan kurumu tanıtmak için bakanlarla bir araya geliyoruz, bakan yardımcılarıyla bir araya geliyoruz. Genel müdürlerimizle bir araya geliyoruz. Ve özellikle kurumun ufkunu açmak için üniversitelerimizle beraber çalışıyoruz. Biz hukuk fakülteleri sosyal bilimlerle iç içeyiz. Tarihe baktığımızda tarihin hiçbir döneminde imanlarından ve bağımsızlıklarından taviz vermediğini, zulme karşı asla boyun eğmediklerini gördük. Hani bunları anlatırken çeşitli savaşlarımız hatırımıza gelirdi. Derdik ki acaba bu ruh, bu heyecan, bu iman bugün var mı, özellikle yeni neslimizde var mı diye merak ederdik, bunun cevabını da 15 Temmuz’da milletimizi bölmeye çalışan, işgal etmek, yabancıların esiri etmek isteyenlerin FETÖ terör örgütüne karşı özellikle siz gösterdiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Ecdadımıza layık Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşattınız ve gösterdiniz” diye konuştu.


Baş Denetçi Malkoç şunları söyledi:


"2 hafta önce bir cuma günü dünyanın öbür ucu Yeni Zelanda’da masum namaz kılmaktan, mescide toplanmaktan başka bir gayesi olmayan insanlara bir katil terörist gitti ateş etti ve 51 insanımızı şehit etti. Biz Yeni Zelanda’yı Çanakkale Savaşı’ndan biliyoruz. Yeni Zelanda dünyanın en huzurlu, refahı en yüksek ülkesi. Polis silah bile taşımaz üzerinde. Katilin silahına bakıyorsunuz üzerinde 1683 yazıyor. Atalarımızın Avrupa içerisinde ulaştıkları en son nokta biz unutmuşuz ama elin katili, canisi, teröristi unutmamış bize hatırlatıyor. Demek ki biz unutsak bile başkaları bazı şeyleri unutmuyor. Onun için önce biz unutmayacağız. Şu Anadolu’daki bin yıllık tarihi Alparslan Gazi’den başlayarak öğreneceğiz."


Daha sonrasında ombudsmanlık hakkında üniversite öğrencilerine detaylı bilgi veren Şeref Malkoç, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:54
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