Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Laiklik çok katı...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bugüne kadar laiklik çok katı şekilde bazen de maksadını aşan şekilde uygulandığı için cemevleri gibi böyle manevi yapılar, dergahlar benzeri müesseselere haksızlık, bazı zaman da yanlışlık yapıldığı olmuştur." dedi.

Malkoç, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen tarafından Valilik'te karşılandı.

Vali Sonel ve beraberindekilerle bir süre görüşen, Malkoç, ardından Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'i, Tunceli Belediyesi, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ı ve Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım'ı ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından Tunceli Cemevi'ne geçen Malkoç'un ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da katıldı. Malkoç ve Usta burada Alevi dedeleriyle bir süre sohbet etti.

Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin modern bir kente dönüştüğünü görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kentte bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Türkiye'de bazı inanç sorunları ve sosyal sorunların yaşandığını anlatan Malkoç, "Biz ülke olarak, coğrafya olarak hep medeniyetlere öncülük yapmış, farklı inanç guruplarıyla, farklı din ve mezheplerle bir arada yaşamış bir milletiz." dedi.

"LAİKLİK ÇOK KATI ŞEKİLDE BAZEN DE MAKSADINI AŞAN ŞEKİLDE UYGULANDI"

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak anayasanın ve yasanın kendilerine halkın avukatlığı görevi verdiğine işaret ederek, kendilerine talep gelmesi durumunda idareyle görüşerek hukukun içerisinde uygun yol bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bir gazetecinin cemevlerine yasal statü verilmesi konusunda kurumlarına başvuru yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Malkoç, şunları söyledi:

"Cemevlerinin yasal statüsüyle ilgili bize bir başvuru olmadı, olmaması da normaldir. Çünkü bu yasayla düzenlenecek bir husustur. Cemevlerinin işleyişiyle ilgili veya idareyle sorunlarıyla ilgili bize başvurular oldu. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın inceleme ve araştırmasından sonra zaman zaman idarelerle görüşerek dostane çözüm kararları, zaman zamanda tavsiye kararı verdiğimiz oldu. Cemevlerinin statüsüyle ilgili düzenleme tabii yasal düzenlemenin parlamento tarafından yapılması gerekiyor. Ama uygulama ile ilgili şikayetler, sorunlar olursa elbette Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat edilmesi gerekir. Bugüne kadar laiklik çok katı şekilde bazen de maksadını aşan şekilde uygulandığı için cemevleri gibi böyle manevi yapılar, dergahlar benzeri müesseselere haksızlık, bazı zaman da yanlışlık yapıldığı olmuştur. Ama çok şükür bunlar yeniden ele alınıyor. Bu yeninden ele alınması durumunda, karşılıklı bir görüş alışverişi var. Ben Kamu Başdenetçisi olmadan önce Cumhurbaşkanımızın siyasi ve hukuki konularda Başdanışmanı'ydım. Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yaklaşımını da biliyorum. Dolayısıyla bu konuda, mevcut olan çalışmaların derlenip, toparlanıp fiiliyata dökülmesi gerekiyor ve Türkiye bu anlamda yakın tarihinin en olumlu ve en verimli dönemindedir. Ama bu konuda gayret gerekiyor. "

"CEMEVLERİYLE ALAKALI ÇALIŞMA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da AK Parti Hükümeti'nin Aleviler ve cemevleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Alevilerin, cemevlerinin sorunları, sıkıntıları nedir, bunlarla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz ve gündemimizde var." dedi.

"Bu aslında çok büyük bir sorun da değil, sıkıntı da değil. Çok rahat çözebileceğimiz meseleler." diyen Usta, şunları söyledi:

"Ama gündeme alınıp ve çözümü noktasında da sizlerden gelecek tavsiyelerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu noktada nasıl bir yol izlenebileceği noktasında tekliflerimizi önerilerimizi sunacağız. Sonuçta önemli olan bir ve beraber olmamız. Buradaki sorunları tespit edip, beraber çözebiliriz. Bu güç bizde var. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Hiç endişemiz olmasın. Hedefimiz sıkıntıları ve sorunları çözüp, birlik ve beraberlik içerisinde bu ülke için hep birlikte çalışmak."

USTA, "TUNCELİ TURİZM CENNETİ OLABİLECEK BİR ŞEHRİMİZ"

Tunceli'ye hayran kaldığını anlatan Usta, "Tunceli'nin inanılmaz güzel bir şehir ve inanılmaz bir doğası var. Turizm cenneti olabilecek bir şehrimiz. Sayın Valimizin çalışmalarıyla burası güvenli ve huzurlu bir şehir haline gelmiş. Bundan sonrası için hep birlikte el ele vererek, çalışacağız. Bu güven ve huzur ortamını daha da artıracağız ve sorunlarımızı, sıkıntılarımızı çözerek hem Tunceli'yi hem de Türkiye'yi daha iyi noktalara getireceğiz." diye konuştu.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt da sorunlarının çözümü için destek beklediklerini ve çözüm için diyaloğa ihtiyaç bulunduğunu belirterek, beklentilerinin çok yüksek olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından, bir Alevi dedesinin Kerbela mersiyesini bağlamasının ardından program sona erdi.