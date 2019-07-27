Şeref Malkoç Hakkari’ye geliyor Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye geliyor.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye geliyor.

29-30 Temmuz Pazartesi ve Salı günü Hakkari ve Yüksekova ilçesini ziyaret edecek olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, idari amirlerle bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Malkoç; valilik, cumhuriyet başsavcılığı, baro başkanlığı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksekova Tümen Komutanlığı ve ilçe kaymakamlığını ziyaret edeceği belirtildi.

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