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Şeref madalyası verilen Yıldırım'dan teşekkür konuşması

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından Devlet Şeref Madalyası verilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptı.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:16
Şeref madalyası verilen Yıldırım'dan teşekkür konuşması

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından Devlet Şeref Madalyası verilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, teşekkür konuşması yaptı.

 TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Sayın Cumhurbaşkanım, yaptığınız konuşma beni sizinle ilk kez tanıştığım günlere götürdü. Sizin de ifade ettiğiniz gibi önce yol arkadaşı sonra yol. Geçen 40 yıl içerisinde iyi ve kötü günlerde beraber olduk.

Hepimiz bu ülke için gece gündüz çalıştık. Gün geldi ailemizi ihmal ettik, gün geldi çocuklarımızı göremedik.

15 Temmuz ihanet girişiminde halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Ay - Yıldızlı bayrağımız inmemiş, ezanımız dinmemiştir. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:16
  1. Binali Yıldırım

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