Şeref Has'ın vefatı



İSTANBUL (AA) - A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has'ın cenazesi, 15 Haziran Cumartesi günü toprağa verilecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre efsane futbolcunun naaşı Bebek Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Kabristanlığı'nda defnedilecek.

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