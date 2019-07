Şeref Can Ayata kimdir? İBB’nin tüm mahrem bilgileri Şeref Can Ayata’ya telim edildi

31 Mart yerel seçimleri akabinde, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldıktan hemen sonra İBB’nin veri tabanını kopyalayarak İBB’nin tüm mahrem bilgilerini üçüncü kişilerin eline geçmesine imkan sağlayacak veri kopyalama kararına direnen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, Ekrem İmamoğlu tarafından görevden alındı. 23 Haziran seçimleri sonrası İBB koltuğuna oturan İmamoğlu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Şeref Can Ayata’yı atadı. Şeref Can Ayata kimdir? İBB’nin hafızası Şeref Can Ayata’ya mı teslim edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şeref Can Ayata getirildi.

Şeref Can Ayata kimdir?

Şeref Can Ayata, Silivri’de CHP gençlik kollarından gelip, Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne yükselen bir isim. Silivri Belediyesi’nin şirketi Silivri Kent Hizmetleri Ticaret ve Anonim Şirket (SİLKENT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ayata’nın Silivri siyasetinden gelen bir bürokrat olması da dikkatlerden kaçmadı.