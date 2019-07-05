Şeref Can Ayata kimdir? Erkem İmamoğlu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Şeref Can Ayata'yı atadı

23 Haziran seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevden alma ve göreve atama işlemlerine devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şeref Can Ayata getirildi. Şeref Can Ataya'nın İBB'ye atanmasından sonra Şeref Can Ayata'nın kim olduğu araştırılıyor. Şeref Can Ataya, Silivri Belediyesi’nin şirketi Silivri Kent Hizmetleri Ticaret ve Anonim Şirket (SİLKENT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Şeref Can Ataya kimdir, hangi görevlerde bulundu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şeref Can Ayata getirildi.

Şeref Can Ataya kimdir?

Şeref Can Ataya, Silivri’de CHP gençlik kollarından Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne yükseldi. Silivri Belediyesi’nin şirketi Silivri Kent Hizmetleri Ticaret ve Anonim Şirket (SİLKENT) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ayata’nın Silivri siyasetinden gelen bir brokrat olması da dikkatlerden kaçmadı.