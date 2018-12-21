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Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)

Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP) doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir sebeple çocuğun beyninin hasar görmesi sonucu oluşan bozukluktur.

21 Aralık 2018 Cuma 16:44
Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)

Beynin motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında, duyu bozukluğu, gözde kayma, titreme gibi bozukluklar, zeka geriliği, davranış bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dil-konuşma bozuklukları ve ağız-diş problemleri de görülebilir. Sorun ömür boyu devam eder.

Türkiye’de yaklaşık 700.000 SP’li çocuk bulunmaktadır. Akraba evlilikleri, hamilelikte geçirilen hastalıklar, doğum şartlarının olumsuzluğu, bebek bakım yetersizliği, bulaşıcı ve ateşli hastalıkların fazlalığı ve beslenme yetersizliği gibi sebeplerden olmaktadır.

SP’nin erken belirtileri:

1 aylık bebekte; Sürekli ağlama

Emme bozukluğu

Israrlı ve sürekli kusma

Çevresinden gelen uyarılara cevap vermeme

Havale (Konvülzyon)

2 aylık bebekte (yukarıdakilere ek olarak); Bulunması gereken reflekslerin kaybı

Kaslarda aşırı sertlik ya da gevşeklik

3 aylık bebekte; Gözde kayma, titreme

Bebeğin sırtüstü, baş ve topuklar üzerinde yay gibi sert bir şekilde durması

Bebeğin gülmemesi, annenin yüzüne bakmaması

4 aylık bebekte; Baş kontrolünün olmaması

Gözde odaklaşmanın sağlanamaması

Elin ya da ellerin beş parmak içte kalacak şekilde yumruk halinde tutulması

Kaybolması gereken reflekslerin devam etmesi

8 aylık bebekte; Dönme ve oturma aktivitelerinin olmaması

El-göz koordinasyonunun yokluğu

Tekme atarken iki bacağın da itilmesi

Bebeğin bacaklarını uzatarak oturduğu pozisyonda vücudunun öne eğilmesi, bacakların birbiri üzerine binmesi

10 aylık bebekte;

Emeklemenin olmaması ya da her iki ayağın birden çekilerek, sıçrar tarzda emekleme

Ayağa kalkmada zorluk

İsmi ile çağrılınca tepki vermemesi

Ağızdan salya akması

Verilen yiyeceği ağzına almaması ya da ağzına götürememesi

1 yaşındaki bebekte; Tutunarak yürüyememesi

Parmak ucuna basarak yürüme

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:50
  1. serebral palsi
  2. beyin felci
  3. belirti

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