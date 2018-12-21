Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)
Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP) doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir sebeple çocuğun beyninin hasar görmesi sonucu oluşan bozukluktur.21 Aralık 2018 Cuma 16:44
Beynin motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında, duyu bozukluğu, gözde kayma, titreme gibi bozukluklar, zeka geriliği, davranış bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dil-konuşma bozuklukları ve ağız-diş problemleri de görülebilir. Sorun ömür boyu devam eder.
Türkiye’de yaklaşık 700.000 SP’li çocuk bulunmaktadır. Akraba evlilikleri, hamilelikte geçirilen hastalıklar, doğum şartlarının olumsuzluğu, bebek bakım yetersizliği, bulaşıcı ve ateşli hastalıkların fazlalığı ve beslenme yetersizliği gibi sebeplerden olmaktadır.
SP’nin erken belirtileri:
1 aylık bebekte; Sürekli ağlama
Emme bozukluğu
Israrlı ve sürekli kusma
Çevresinden gelen uyarılara cevap vermeme
Havale (Konvülzyon)
2 aylık bebekte (yukarıdakilere ek olarak); Bulunması gereken reflekslerin kaybı
Kaslarda aşırı sertlik ya da gevşeklik
3 aylık bebekte; Gözde kayma, titreme
Bebeğin sırtüstü, baş ve topuklar üzerinde yay gibi sert bir şekilde durması
Bebeğin gülmemesi, annenin yüzüne bakmaması
4 aylık bebekte; Baş kontrolünün olmaması
Gözde odaklaşmanın sağlanamaması
Elin ya da ellerin beş parmak içte kalacak şekilde yumruk halinde tutulması
Kaybolması gereken reflekslerin devam etmesi
8 aylık bebekte; Dönme ve oturma aktivitelerinin olmaması
El-göz koordinasyonunun yokluğu
Tekme atarken iki bacağın da itilmesi
Bebeğin bacaklarını uzatarak oturduğu pozisyonda vücudunun öne eğilmesi, bacakların birbiri üzerine binmesi
10 aylık bebekte;
Emeklemenin olmaması ya da her iki ayağın birden çekilerek, sıçrar tarzda emekleme
Ayağa kalkmada zorluk
İsmi ile çağrılınca tepki vermemesi
Ağızdan salya akması
Verilen yiyeceği ağzına almaması ya da ağzına götürememesi
1 yaşındaki bebekte; Tutunarak yürüyememesi
Parmak ucuna basarak yürüme
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