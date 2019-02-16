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Serebral Palsili Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istiyor

SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi 10.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:26
Serebral Palsili Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istiyor

SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi serebral palsili çocuklar, SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi Müdürü Dilek Saran, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleriyle ile birlikte ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.


Makamında gerçekleşen ziyarette, serebral palsili çocuklarla tek tek ilgilenen Baran,SERCEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni geçen ay ziyaret ettiğini söyledi. Baran,SERÇEV’in çalışmalarını takdirle izlediğini, serebral palsili çocukların meslek edinerek hayata katılabilmeleri için SERÇEV’in Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile kurduğu lisenin dünyaya örnek bir eğitim yuvası olduğunu ifade etti.Çocukların toplumların geleceği olduğunu hatırlatan Baran, “Engelleri aşarak eğitim gören çocuklarımıza hayatın her alanında destek verelim. Bu görev hepimize ait” dedi.


Serebral Palsili Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istiyor


Baran, ziyarette 10. sınıf öğrencisi serebral palsili Furkan Can Çakır, Murat Can Çakır, Orhan Hamza Üstünel, Yağmur Özdemir, Gülbahar Demir ve Özen Çelikkaya ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve yakından takip ettiğini anlatan Murat Can Çakır, Baran’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istediğini belirterek randevu almasını talebinde bulundu.


SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan’ın dernek faaliyetleri ile lisede yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdiği ziyarette, Lise Müdürü Dilek Saran, Baran’ı okulda gerçekleştirilecekleri bilim şenliğine davet etti. Ziyarette, SERÇEV Lisesi öğrencisi Özen Çelikkaya, Baran’a çizdiği portresini hediye etti.


Ziyarette, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve ATO Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu ile SERÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinem Ersoy ve Abdulkadir Göğüş, SERÇEV Genel Koordinatörü Kadir Ülger, SERÇEV Danışma Kurulu Üyeleri Altan Palabıyıkoğlu ve Mehmet Fatih Güner de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:26
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