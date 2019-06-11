0553 313 94 23

Serebral Palsi hastası Yiğit Ali destek bekliyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Remzi ve Gülseren Akkol çifti, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden destek bekliyor.

11 Haziran 2019 Salı 13:13
Serebral Palsi hastası Yiğit Ali destek bekliyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Remzi ve Gülseren Akkol çifti, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden destek bekliyor.


İlçenin Orta Mahallesi’nde yaşayan Akkol ailesi, şu anda 8 yaşında olan çocukları Yiğit Ali’nin 9 aylıkken Serebral Palsi olduğunu öğrendikleri haberle yıkıldı. 5 yıl boyunca hastane hastane dolaşan aile, Yiğit Ali’nin iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Daha sonra maddi imkansızlıklar yaşamaya başlayan aile, yaklaşık üç yıldır Yiğit Ali’nin tedavisini yaptıramıyor.


Çocuklarının bu durumuna üzülen çaresiz Akkol ailesi, hastalığı nedeniyle sürekli olarak yatağa mahkum olan çocuklarının tedavisi için devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.


Baba Remzi Akkol, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını ifade ederek, "Eşim çocuğuma altı aylık hamile iken bağırsak çürümesinden dolayı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat esnasında çocuk anne rahminden alındı masaya bırakıldı. Daha sonra 6 saat süren ameliyatın ardından çocuk tekrardan anne rahmine yerleştirildi. Daha sonra çocuğumuzun normal doğumu oldu. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda çocuk normaldi. Fakat çocuk 9 aylık olduğunda Tatvan Devlet Hastanesine gittik ve bu hastane bizi Diyarbakır Çocuk Nörolojisine sevk etti. Daha sonra buraya gittiğimizde çocuğumuza serebral palsi (beyin felci) hastalığı teşhisini bıraktılar. Ardından her 3 ile 6 ayda bir çocuğumuzun tedavisi için Ankara Gazi Üniversitesine gitmek zorunda kaldık. Ancak bu tedavi sürecini 2016 yılına kadar 5 yıl boyunca devam ettirebildik. Tedavi sürecinde kardeşimle ortak olduğumuz çayırımızı sattım, bankadan kredi çektim ve bu krediyi ödeyemez duruma geldim. Ardından çalıştırdığım taksinin plakasını satmak zorunda kaldım, onu da yapamadım. Maddi imkansızlıklar yüzünden yaklaşık 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Bütün devlet büyüklerimizle iletişime geçtim. Fakat onlardan almış olduğum yardımlar yetersiz kaldı ve çocuğumuzun tedavisine yetmedi. Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmemiz için devletimizden ve hayırseverlerden yardım ve destek bekliyorum" dedi.


Anne Gülseren Akkol ise devletin ve hayırseverlerin yapacağı yardımla Yiğit Ali’yi hastaneye götürüp yeniden tedavisine başlayacaklarını belirterek, yardım beklediklerini söyledi. Oğlunun tedavisi için birçok ili dolaştıklarını anlatan anne Gülseren Akkol, kendi hastalığından dolayı çocuğunun yaşının ilerlemesiyle birlikte bakımını yapmakta zorlandığını ifade ederek, "Hasta ve rahatsız olduğumdan dolayı benim için çocuğumun bakımını yapmak zor oluyor. Yiğit Ali’nin yaşı ilerledikçe banyosunu yaptırmak çok zor bir iş. Rahatsız olduğum için onu kaldırıp indirmekte zorlanmaya başladım. Yiğit Ali’yi tedavisi için çok gezdirdik. Aylarca gittiğimiz Ankara’da ameliyat oldu. O zamanlar eşim kredi çekti ve onu ödeyemeyince daha da gidemedik ve tedavisi yarım kaldı. Benim devlet büyüklerimizden Yiğit Ali için maddi anlamda bir yardım eli uzatmalarını istiyorum. Başkada bir isteğim yok. Yeter ki çocuğumuz tedavisini olsun ve bir an önce sağlığına kavuşsun" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    1. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
    4. Mersin’de hijyen eğitimi
    5. Büro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’..
    6. Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla..
    7. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin..
    8. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
    9. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    10. Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için..
    11. Çabanın ölümünde boğa da şüpheli
    12. Amca ve yeğen kavgasının şüphelileri..
    13. Kenya, Somali sınırını süresiz kapattı
    14. Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık..
    15. Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım..
    16. Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet..
    17. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    18. Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası
    19. Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti”..
    20. 14 Burda’da çocuklar için ‘Kral Şakir’..
    21. Konak’ta rekor atık pil başarısı
    22. Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5..
    23. Haliliye Belediyesi ekipleri..
    24. Özlü sözleri ve şiirleriyle ünlü..
    25. Milletvekili Çakırözer’den selin..
    26. MEB 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
    27. Driftte Türkiye Finali Kocaeli'de,..
    28. Temizlik personelinin isyanı: Bunları..
    29. Başkan Yılmaz: "Toroslar model ilçe..
    30. GÜNCELLEME - Trafikte makas atan..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!