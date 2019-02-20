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Serdivan’da Gönül Belediyeciliği için bir araya geldiler

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, geniş katılımla gerçekleşen yönetim toplantısında AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’yla ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
Serdivan’da Gönül Belediyeciliği için bir araya geldiler

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, geniş katılımla gerçekleşen yönetim toplantısında AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’yla ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.


AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’nın tüm kademelerinin yer aldığı yönetim toplantısında AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken belediye meclis üyeleri aday listesinin belirlenmesi ile ilgili sürece değindi. Genel Başkan Yardımcısı, İl Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, ilgili ilçenin ilçe başkanı ve belediye başkan adayıyla birlikte istişare edilerek meclis üyesi aday listelerinin şekillendiğini belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, "Pazar günü gerçekleşen toplantı ile birlikte meclis üyelerimizle ilgili listemizi hazırladık. Milliyetçi Hareket Partisi’nden 9 arkadaşımız listemizde yer aldı. Bu liste Cumhur İttifakı’nın listesi yani bizim listemizdir. Şimdiden Serdivanımıza, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun" dedi.


Serdivan’ın tüm seçimleri başarı ile geçirdiğini vurgulayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 31 Mart 2019’daki seçimde de bu başarının aynı şekilde tezahür edeceğini belirterek, "Bugün hepimiz inandığımız değerlere sahip çıkmak için buradayız, bu davanın arkasındayız. Önemli olan Cumhur İttifakı’na en güçlü şekilde destek olmak. Önce ülkem ve milletim diyen ve milletimizin bekası için dik duruşundan asla taviz vermeyen Milliyetçi Hareket Partisi ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettikleri gibi, bir illet, bir zillet ittifakı değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini garanti altına almak için tesis edilen bir birlikteliktir. Bu bağlamda hep birlikte çalışacağız, ittifakımızın gereklerini de yerine getireceğiz. Birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız ki; vatanseverlikten, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak en güzel cevabı bir kez daha verelim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
  1. doğa

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